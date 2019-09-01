مسرور بارزاني: قدمنا خيارات عدة لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية

اربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، اليوم الاربعاء، 18 أيلول (سبتمبر) 2019، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

في اللقاء، أشار السفير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم التقارب والحوار بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقال: "نشعر بأن هناك تقدماً في عملية المفاوضات".

من جانبه أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان أن المفاوضات مستمرة، وعلى مستويات مختلفة، وقال: "قدمنا خيارات عديدة من حل الخلافات، على أن يكون الدستور هو الفيصل فيها".