مسرور بارزاني يواصل زيارته لتركيا ويلتقي اردوغان

اربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بعد وصوله الى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، في أول زيارة رسمية له منذ تسنمه منصبه رئيساً للوزراء.

وجرى في اللقاء بحث آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد.

وبعد الاجتماع، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً للحديث عن تفاصيل الاجتماع وللرد على أسئلة الصحفيين.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال المؤتمر المشترك، إنه أجرى مع وزير الخارجية التركي مباحثات مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء الاتفاق على رفع التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا، وأشار الى أن الإقليم يمثل البوابة التجارية للعراق.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة استتباب الأمن في المنطقة، مضيفاً أن الاستقرار يصب في صالح الجميع.

وقال رئيس الوزراء إن إقليم كوردستان يحرز تقدماً في المحادثات مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى حل في مختلف القضايا الخلافية.

وثمّن رئيس الحكومة التعاون التركي مع الأمم المتحدة لاستضافة اللاجئين السوريين، وأعرب عن أمله بان يعودوا الى ديارهم طواعية لا بصورة قسرية.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال رئيس الوزراء إن إقليم كوردستان يحتفظ بعلاقات مهمة جداً مع تركيا، وإنه يرفض أن يكون منطلقاً لاي جماعة تستهدف دول الجوار.

الى ذلك، تحدث وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي عن جانب من المحادثات مع رئيس الوزراء، ووجه شكره لحكومة إقليم كوردستان لتعاونها مع تركيا في القطاع التجاري والاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية التركي عدم وجود أي مشكلة بين بلاده والكورد وقوات البيشمركة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون التجاري مع إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وسيجتمع رئيس الوزراء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في وقت لاحق من اليوم.

سوار احمد