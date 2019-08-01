رغد تعاتب "ويكيبيديا" بسبب "معلومة خطيرة" تسبب "أذى كبيراً"

اربيل (كوردستان 24)- وجهت رغد ابنة الرئيس السابق صدام حسين عتاباً للموسوعة الحرة (ويكيبيديا) بسبب زج اسمها واتهامها بالمشاركة في المجزرة التي طالبت جنوداً عراقيين من قاعدة سبايكر في اعقاب سقوط مدينة الموصل بقبضة داعش عام 2014.

وويكيبيديا هي موقع مفتوح بعشرات اللغات تأسس عام 2001 ويتيح للمستخدمين اضافة موضوعات موسوعية والتعديل عليها في أي وقت.

وقالت رغد على حسابها في تويتر إن "ضعاف النفوس" زجوا باسمها بـ"طريقة غريبة" في مجزرة سبايكر التي قضى فيها 1700 رمياً بالرصاص.

وأضافت أن الصاق هذه التهمة بها "ناتجة عن كراهية وحقد مريض".

وأشارت الى انها سبق وأن نفت تلك الاتهامات، وقالت "لكن الاكثر غرابة ان ويكيبيديا التي نعتبرها مرجعا موثوقا به لكثير من الامور تضع اسمي ضمن (سبايكر) او هنا استغربت جداً".

وذكرت أن من المفروض على محرري ويكيبيديا "ان يكونوا اكثر دقة في معلوماتهم خصوصا ان تلك المعلومة خطيرة وتسبب أذى كبيرا".

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية اعتقلت السلطات العراقية العديد من المتهمين بالمجزرة ونفذت بحق الكثير منهم حكم الاعدام شنقا.

ونسبت مسؤولون عراقيون اعترافات للمتهمين من أن رغد قد امرت بقتل جنود سبايكر، فيما قال آخرون إن رغد كانت في تكريت لحظة الاعدام الجماعي.

وقالت رغد في تغريدتها "لا أعلم كيف دخلت تكريت في هذه الظروف إلا اذا كنت كاسبر"، في اشارة الى مغامرات كاسبر وهو مسلسل رسوم متحركة أمريكي مقتبس من شخصية الشبح كاسبر الذي يمكنه التخفي عند التنقل.