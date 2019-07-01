اكبر حزبين بكوردستان يجتمعان لتسمية محافظ كركوك رسميا

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمعان اليوم الخميس لتسمية محافظ جديد لكركوك.

وقال المصدر لكوردستان 24 ان "الحزبين سيجتمعان اليوم في مقر الاتحاد الوطني في مدينة السليمانية".

وسيتم خلال الاجتماع تسمية محافظ لكركوك بشكل رسمي والإعلان عنه حسب ما أفاد المصدر المطلع.

وقال عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني دلشاد شهاب لكوردستان 24 ان "الاجتماع سينعقد الساعة 11 ماقبل ظهر اليوم الخميس في مكتب الاتحاد الوطني في السليمانية".

سوار أحمد