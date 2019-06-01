القصف التركي يسفر عن اصابة 3 مواطنين في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أسفر قصف شنته مقاتلات تركية، اليوم الاربعاء، عن اصابة ثلاثة مواطنين في منطقة سيكان شمال شرق اربيل.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

واصيب ثلاثة من سكان قرية ميركة رش التابع لناحية سيدكان، اثنان منهما اخوة والثالث ابن عمهما واصابة أحدهم والمسمى خوشوي ميكائيل شديدة.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

والمصابون الثلاثة أفراد في قوات البيشمركة وقد حاولوا اطفاء حرائق نجمت عن القصف لكن المقاتلات التركية قصفت المكان مرة اخرى مما أدى لاصابتهم.

ويقول احد الجرحى لكوردستان24 ان "المقاتلات التركية تستهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني الذين ينفذون نشاطات عسكرية في المنطقة".

ولطالما طالب المسؤولون الكورد بعدم اتخاذ اراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار.

وقتل اكثر من 40 الف شخص منذ أن بدء الصراع بين حزب العمال الكوردستاني والدولة التركية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

سوار أحمد