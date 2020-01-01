"سوريا الديمقراطية" تطيح بمسؤول النفط في داعش بدير الزور

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاحد، انها قتلت المسؤول عن هجمات خلايا تنظيم داعش النائمة ضد قواتها في دير الزور.

وقالت "سوريا الديمقراطية" إن العملية العسكرية جرت في 14 يناير / كانون الثاني حيث اعتقلت العراقي المدعو أبو الورد والذي كان مسؤولاً عن النفط وتمويل خلايا داعش النائمة والإشراف على هجمات داعش في المنطقة بحسب بيان لسوريا الديمقراطية.

واكد البيان ان أبو الورد قتل اثناء اشتباكات بين مقاتلي التنظيم المتشدد والقوات المدعومة امريكيا.

وتابع البيان "تمكنت وحداتنا أيضًا، خلال العملية، من الاستيلاء على كمية من الذخيرة والمستندات".

وعلى الرغم من إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن هزيمة داعش في اذار مارس 2019 ، لا تزال هجمات الخلايا النائمة مستمرة في تلك المناطق.