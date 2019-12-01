"بعوضة" تردي جندياً تركياً قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، بمصرع جندي تركي بعد إصابته بفيروس نتيجة لسعة بعوضة في معسكر بعشيقة قرب الموصل.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية فإن الجندي أصيب بعدوى فيروس "غرب النيل" بعدما لسعته البعوضة وهو في نوبة عمله.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الجندي تعرض لسعة البعوضة أواخر العام الماضي، غير أن محاولات إسعافه ومعالجته من العدوى باءت بالفشل.

وينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي، حسبما تقول منظمة الصحة العالمية.

ولا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى.

وتصاحب الإصابة بالفيروس حمى وصداعا وتعبا وآلاماً جسدية بالإضافة الى غثيان وتقيؤ وأحياناً طفح جلدي وتورم الغدد اللمفاوية.