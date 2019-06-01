بإسناد جوي.. القوات العراقية تنفذ عمليات "نوعية" ضد داعش

اربيل (كوردستان 24)- قالت القوات العراقية، اليوم الأحد، انها نفذت عمليات نوعية ضد مسلحي تنظيم داعش اسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم وتدمير مقراتهم.

وجاء في بيان لخلية الاعلام الامني ان "أبطال جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذوا عمليات نوعية استمرت ليومين منذ الحادي والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

واشار البيان الى ان "العمليات ضمن مساعي تعقب فلول عصابات داعش الإرهابية جنوبي منطقة الحضر وصولا الى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل".

وأكد البيان انه "جرت عمليات انزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة واسفرت العملية عن، تدمير 10 انفاق وكهوف وقتل ارهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية تضم مواد للدعم اللوجستي".

وذكرت الخلية انه تم قطع وتدمير طريق الامداد للإرهابيين بين الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما، حيث نفذت ٨ ضربات جوية لطيران التحالف الدولي على اهداف منتخبة.

سوار احمد