العراق

وزارة عمل كوردستان تبحث في بغداد جملة ملفات مشتركة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
"عمل كوردستان" تعقد اجتماعاً مشتركاً في بغداد
وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كوردستان يجتمع مع الوزارة الاتحادية في بغداد لبحث جملة من الملفات المشتركة (صورة: كوردستان 24)
العراق وزارة العمل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كوردستان الى بغداد لبحث جملة من الملفات المشتركة.

وقال مراسل كوردستان 24 شفان جباري في بغداد إن الوفد الكوردي وفور وصوله الى بغداد عقد اجتماعاً مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية.

وأضاف أن الوزارتين ستبحثان تنظيم العمل الثنائي فيما يتعلق بالمؤتمرات الدولية اضافة الى التعاون في مجال مساعدة الفئات المستحقة في المجتمع.

وذكر اعضاء الوفد الكوردي انهم سيبحثون كذلك ملف حصة وزارة العمل بإقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية للبلاد 2020.

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