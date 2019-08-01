الفياض يجتمع مع مسؤولي التعاون العسكري الروس في موسكو

اربيل (كوردستان 24)- أجرى مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشاورات مع المسؤولين الروس في قطاع التعاون العسكري خلال زيارته التي بدأها امس الى موسكو.

ووصل الفياض الى موسكو في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات متعددة محاور النزاع ومتصاعدة لاسيما في العراق ولبنان وسوريا وغيرها.

وبحسب بيان لمستشارية الامن الوطني فان الفياض عقد يوم امس اجتماعا مشترك مع أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف وعدد من مسؤولي قطاعات التعاون العسكري - التقني وعدد من مسؤولي قطاعات التعاون الاخرى بين البلدين.

وجاء في البيان "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، واستعراض الأوضاع في العراق والمنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب".

وحضر اللقاء عن الجانب الروسي نائب امين عام مجلس الامن القومي ونائب وزير الخارجية وعدد من مسؤولي الاركان الروسية ومسؤولي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.

ومن المقرر أن يلتقي الفياض في وقت لاحق من اليوم بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

وذكرت الخدمة العربية لقناة (آر.تي) الروسية أن باتروشيف أشار في ختام اللقاء إلى أن زيارة الفياض إلى روسيا، جرت قبيل حلول يوم 9 سبتمبر، الذي سيتم خلاله الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

ونقلت القناة عن أمين مجلس الأمن الروسي قوله إن العلاقات الروسية العراقية في مختلف مجالاتها "تتطور بشكل مطرد وديناميكي".

وأضاف المسؤول الروسي أن "التعاون بين مجلسي الأمن والهيئات الأمنية المختلفة في البلدين، يلبي بالتأكيد المصالح المشتركة للجانبين".

ولم يذكر بيان الفياض ولا وسائل الاعلام الروسية فيما لو كان الاجتماع يهدف لإجراء مباحثات حول شراء مضادات جوية خصوصاً بعد تعرض مواقع للحشد الى قصف جوي.

وقال الفياض في بيان سابق إن القصف الذي استهدف الحشد نفذته جهات خارجية، لكنه لم يتهم أي دولة بخلاف نائبه ابو مهدي المهندس الذي القى باللائمة على اسرائيل.

ولم تعلن اسرائيل صراحة عن تلك الهجمات لكنها المحت الى ذلك.