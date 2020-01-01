برلمان كوردستان ينهي جزءاً من قانون الإصلاح ويستأنف قراءته

أربيل (كوردستان 24)- أنهى برلمان إقليم كوردستان في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة امس الأحد، اربع مواد ضمن القراءة الثانية من مشروع قانون الإصلاح حول التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والمؤلف من 21 مادة.

وكان لدى أعضاء البرلمان ملاحظات بشأن مشروع القانون طرحوها على الوزراء المعنيين في حكومة إقليم كوردستان الذين أجابوا بدورهم عليها.

ونقل الموقع الرسمي لبرلمان إقليم كوردستان جزءاً من حديث وزير الداخلية ريبر احمد عن القانون وقد قال "نحن في الوزارة لن نتوقف عند إصلاح الرواتب وحسب بل سنجري إصلاحا على هيكلية، وطريقة إدارة الدوائر التابعة لها".

والمواد التي انهى البرلمان قراءتها امس هي كالاتي: المادة الأولى وتتألف من اربع فقرات تخص أهداف تشريع القانون، والمادة الثانية تتعلق بتنظيم حقوق وامتيازات ورثة وذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وتتألف من سبع فقرات.

وتنص المادة الثالثة على حظر الاستفادة لأكثر من مرة من الموازنة العامة وتتألف من أربع فقرات، والمادة الرابعة تتعلق بقوات البيشمركة والآسايش والشرطة وقوى الأمن الداخلي وتتألف من ست فقرات.

ومن المقرر أن يستكمل برلمان إقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين عقد جلسته الاعتيادية لاستكمال القراءة الثانية لمشروع القانون.