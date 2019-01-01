مسرور بارزاني وبرهم صالح يناقشان مستجدات المباحثات بين بغداد واربيل

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع الرئيس العراقي برهم احمد صالح في مبنى مجلس وزراء اقليم كوردستان للتناقش حول مستجدات المباحثات بين بغداد واربيل.

ووصل صالح قبل قليل الى مجلس وزراء اقليم كوردستان للاجتماع مع مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الاجتماع سيناقش مستجدات المباحثات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة وسبل تطوير تلك المباحثات.

ووصل الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق يوم امس الثلاثاء الى اربيل وكان في استقبالهم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

سوار أحمد