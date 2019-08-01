تركيا تعزل رؤساء ثلاث بلديات كوردية وتتهمهم بـ"دعم الارهاب"

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد عن رؤساء ثلاث بلديات يديرها الكورد من مناصبهم بتهمة "دعم الارهاب".

والرؤساء الثلاثة هم عدنان سلجوق مزراقلي عن ديار بكر، وأحمد تورك عن ماردين، وبديعة أوزغوكجه عن مدينة وان ومعظمها ذات اغلبية كوردية.

وقالت الوزارة في بيان إن الرؤساء الثلاثة اوقفوا عن العمل وذلك "لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب".

وجرى تعيين والي ديار بكر حسن بصري غوزال أوغلو، ووالي ماردين مصطفى يامان، ووالي وان محمد أمين بيلماز، رؤساء لتلك البلديات بالوكالة.

وفي عام 2016، اوقفت السلطات التركية 28 رئيس بلدية عن العمل اتهم بعضهم بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني أو بالداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن.

وشهدت تركيا عملية اعتقالات واسعة بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تموز يوليو 2016 فيما زادت حدة العمليات العسكرية بين القوات التركية وحزب العمال منذ انهيار السلام في تموز 2015.