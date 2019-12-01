داخلية كوردستان تدرس خطة لتنظيم عمل حمايات المسؤولين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد الثلاثاء عن عزم الوزارة في المضي بإنشاء وحدة أمنية خاصة تعنى بتنظيم عمل حمايات المسؤولين في الإقليم.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده في برلمان كوردستان "سلطنا الضوء إزاء قانون الإصلاح على قضية إنشاء وحدة أمنية خاصة لحمايات المسؤولين في إقليم كوردستان".

وأعرب الوزير عن أمله بأن يتم تمرير هذه الفقرة القانون بالتصويت عليها داخل البرلمان.

وتابع "ما لاحظته وما يبعث على السرور أن هناك دعماً قوياً في البرلمان لتنظيم مجال عمل الحمايات وإنشاء تلك الوحدة الخاصة بهم".

ومضى احمد يقول "تعهدنا للبرلمان بالمضي قدماً في وقت قريب لإصدار التعليمات لما يخص هذه الوحدة، وقريباً سيكون لنا لقاء مع برلمان الإقليم لكي يحظى إنشاء الوحدة بموافقة تشريعية".