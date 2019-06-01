انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي يسفر عن وقوع ضحايا

اربيل (كوردستان 24)- اسفر انفجار سيارة ملغومة قرب نقطة لقوات الامن "الاسايش" في مدينة القامشلي بشمال سوريا عن سقوط ضحايا واضرار مادية جسيمة في محيط الانفجار.

ووقع الانفجار في الجهة الشمالية لدوار سوني وسط المدينة، فيما وردت انباء اولية عن وجود مصابين.

وقال مراسل كوردستان24 ان الانفجار اسفر عن اصابة اربعة اشخاص.

ولم يتضح بعد عدد الضحايا المدنيين والامنيين جراء التفجير.

وأفادت وكالة هاوار المقربة من الادارة الذاتية بأن السيارة التي انفجرت كانت من نوع "فان".

واضافت بأن اضرارا جسيمة لحقت بممتلكات وبيوت الأهالي في المنطقة المحيطة بالتفجير.

سوار أحمد