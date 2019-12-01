مسرور بارزاني في عيد صوم ايزي: سنفعل مابوسعنا لتضميد جراح الايزيديين

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني على ان الحكومة ستفعل ما بوسعها لضمان عودة الايزيديين لديارهم وتوفير الخدمات لهم.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، في رسالة وجهها مسرور بارزاني للايزيديين بمناسبة عيد صوم ايزي.

ووجه مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019، تهنئة الى الأخوات والإخوة الايزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتقدم الى الأخوات والإخوة الايزيديين بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، متمنياً لهم الاحتفال بهذا العيد في أجواء مفعمة بالسلام والاستقرار.

ونؤكد بأن حكومة إقليم كوردستان ستستمر في توفير كل الخدمات للإخوة والأخوات الإيزيديين، كما ستواصل الدفاع عن حقوقهم في ظل التعايش السلمي والديني والقومي الذي ينعم به إقليم كوردستان.

وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل عودة الإخوة والأخوات الإيزيديين ممن خُطفوا وهُجّروا ونَزحوا، الى ديارهم بكرامة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

سوار احمد