"الهول" يثير ضجة وبغداد تشكك: غير دقيق وسيخضع لتدقيق

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية السبت إن لم تتلق أي بلاغ بشأن ما اذا كان سيتم نقل اسر اعضاء تنظيم داعش من مخيم الهول السوري الى مخيمات تقع جنوب الموصل، لكنها اشارت الى أن الامر سيخضع لتدقيق لو صح ذلك.

وجاء ذلك بعدما قال النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني إن السلطات الحكومية أكملت اجراءات نقل نحو 32 ألف نازح في مخيمات الهول السوري الى مخيمات حمام العليل والجدعة والسلامية والنمرود بواقع 800 عائلة يوميا عبر منفذ ربيعة.

غير أن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية قال في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن ما ذكره النائب "لا صحة له على الاطلاق".

وتابع "لم يتم ابلاغنا من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بأي معلومات حول هذا الموضوع".

لكن العطية اشار في الوقت نفسه الى انه "إن حصل نقل للعوائل سيخضع لتدقيق الاجهزة الامنية من اجل فرز عوائل الدواعش عن غيرهم".

ويقع مخيم الهول في شمال سوريا وبات ملاذاً آمناً للفارين والمعتقلين من تنظيم داعش، بعد أن كان على مدى عقود مضت، ملاذاً للاجئين العراقيين إبان حرب الخليج عام 1991.

وتعلن وزارة الهجرة بين حين وآخر عادة دفعات من لاجئي المخيم الى ديارهم في العراق لاسيما نينوى وذلك بعد اجتيازهم التدقيق الامني.‏