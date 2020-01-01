بالي: متفائلون بوحدة الصف الكوردي ونقدر جهود الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- عبر مدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفي بالي عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق لوحدة الصف الكوردي في روج افا، فيما عبر عن تقديره لجهود الرئيس مسعود بارزاني بهذا المنحى.

ولايزال الجدل سائدا بخصوص المبادرة التي اطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في وقت سابق لتحقيق تقارب بين الخصوم السياسيين الكورد بمناطق الادارة السياسية.

وقال بالي لكوردستان24 "حواراتنا مستمرة ونحن نعتبر انفسنا طرفا ضامنا لاي اتفاق بين الادارة والمجلس الكوردي وكافة الاحزاب خارج هذين الاطارين".

وتابع "نحن متفائلون جدا بخصوص الجهود التي تبذل من قبل جيمس جيفري والرئيس مسعود بارزاني، وكافة الاطراف الكوردستانية التي تلعب دورا في احداث تقارب بين الاطراف السياسية بغرب كوردستان".

واكد بالي ان الحوارات مستمرة مع كافة الاطراف والعمل جار على حل كافة الخلافات بين الاطراف المختلفة.

ويقول قادة المجلس الكوردي انه يتوجب على الادارة الذاتية القيام بخطوات حقيقية لبناء الثقة خصوصا بعد تجارب فاشلة لاتفاقات بين الخصمين السياسيين تبادل الجانبان الاتهامات بالتنصل من تنفيذها.

تحرير سوار احمد