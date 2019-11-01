مسؤول أمريكي يعلق على عدم زيارة بنس لبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أمريكي، إن عدم ذهاب نائب الرئيس مايك بنس الى بغداد في اطار زيارته الى العراق يأتي بسبب "مخاوف أمنية".

ووصل بنس في زيارة غير معلنة الى قاعدة عين الأسد في الانبار امس السبت، لكنه لم يزر بغداد واكتفى باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتوجه بنس بعد ذلك الى إقليم كوردستان واجتمع مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني في أربيل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي قوله إن بنس لم يذهب إلى بغداد لمقابلة عبد المهدي "بسبب مخاوف أمنية متعلقة بالاحتجاجات".

وهذه أول زيارة لبنس الى العراق منذ أن تولى منصبه.

وقال بنس للصحفيين في أربيل إنه تحدث مع عبد المهدي عن الاضطرابات التي يشهدها العراق "وأكد لي أنهم يعملون على تجنب العنف أو نوع القمع الذي نراه يحدث".

وأضاف "تعهد (عبد المهدي) لي بأنهم سيعملون على حماية واحترام المحتجين السلميين... في إطار العملية الديمقراطية هنا في العراق".

وقُتل المئات منذ أوائل تشرين الأول أكتوبر حين اندلعت احتجاجات حاشدة في بغداد وجنوب العراق. ويريد المحتجون الإطاحة بالطبقة السياسية التي يرونها فاسدة وأسيرة للقوى الأجنبية على حساب العراقيين الذين يعانون الفقر وسوء الرعاية الصحية.

وقال بنس إنه أكد التزام ترامب بعراق مستقل ذي سيادة. وقال "لا نزال نشعر بالقلق إزاء التأثير الخبيث لإيران في جميع أنحاء العراق".

وزار بنس أربيل عاصمة إقليم كوردستان لإظهار التقدير الأمريكي لتضحيات الكورد وتأكيد رسالة دعم الولايات المتحدة لمقاتليهم وشراكتها معهم.

وقال بنس في بداية لقائه مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب اغتنم الفرصة أيضا لتأكيد الروابط القوية التي توطدت بين الأمريكيين الكورد أثناء الحرب في هذه المنطقة".

يشار الى أن بنس وزوجته كارين قدم وجبة عيد الشكر التقليدية لنحو 700 جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد التي زارها ترامب العام الماضي ولم يلتق خلالها أي مسؤول عراقي.