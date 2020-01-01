بريطانيا تندد بالهجوم الايراني على قواعد عسكرية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- نددت بريطانيا اليوم الأربعاء بالهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومنها قوات بريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بما في ذلك القوات البريطانية".

وتابع "نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل".

واكدت خلية الاعلام الامني ووزارة داخلية اقليم كوردستان في بيانين منفصلين ان القصف الصاروخي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يخلف اي اضرار.