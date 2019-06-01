"سوريا الديمقراطية" تشكل مجلسا عسكريا في القامشلي

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، عن تشكيل مجلس عسكري في مدينة القامشلي.

وتمت مراسيم الإعلان عن المجلس العسكري في معسكر "مزار دليل صاروخان" لمدينة القامشلي.

وأعلنت القوات نفسها يوم امس الاربعاء واليوم الخميس عن تشكيل مجلسين عسكريين جديدين، لكل من مدينة الرقة، ومدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ضمن عملية إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها "قسد" مؤخراً.

كما أنها أعلنت يوم الأحد الماضي، عن تأسيسها لـ"مجلس كوباني العسكري" في مدينة كوباني بشمال سوريا.