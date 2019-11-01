وفد امريكي: واشنطن تنظر إلى إقليم كوردستان حليفاً مهماً في المنطقة

اربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، اليوم الأحد 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وفداً أمريكياً برئاسة مستشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت كارم والوفد المرافق له.

وجرت خلال اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، مناقشة آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

وتم التأكيد على مواصلة دعم حكومة إقليم كوردستان للتنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لردع تهديدات تنظيم داعش.

وأبدى الوفد الأمريكي دعمه لسير المباحثات الجارية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى إقليم كوردستان حليفاً مهماً في المنطقة.