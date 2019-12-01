بعد القصف الامريكي.. الصدر يحذر من زج العراق في "حرب ضروس"

أربيل (كوردستان 24)- حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين،من مغبة زج العراق في الصراع الامريكي الايراني.

ونشر الصدر في حسابه على موقع تويتر "بعد قيام الطيران الأمريكي بقصف مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم اقصى غربي العراق لست مع تأجيج الحرب بين ايران وأمريكا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني-الامريكي".

وتابع "نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما".

وقال الزعيم الشيعي "نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وبزج العراق بالحرب".

واكد "إن لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية للعراق فيما لو دار رحاها".

وقال الصدر "نحن بحاجة للسلام والإعمار.. والعراق غير مؤهل لدخول الحرب بل لا يريدها وأي طرف يزج العراق بالحرب سيكون عدوا للشعب".

وشنت الولايات المتحدة يوم امس الاحد غارات على قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا اسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وحذر مسؤولون أمريكيون من أنه قد يتم اتخاذ "اجراءات إضافية" في المنطقة للدفاع عن المصالح الأمريكية .