مقر بارزاني يصدر توضيحا للرأي العام

اربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر بارزاني اليوم السبت توضيحا للرأي العام.

وفيما يلي نصه

لقد تم نشر خبر، في عدد من المواقع الالكترونية الكوردية والعربية، يشیر الی القاء القبض علی مواطن عراقي في مدينة النجف نتيجة لشكوی مقدمة ضده من قبل الرئيس بارزاني، بتهمة التشهير بسيادته. نعلن لجميع الاطراف ان هذا الموضوع لا يمت بصلة، من قريب او بعيد، بالرئيس بارزاني، ولیس له علم بهذا الموضوع. وان سيادته لم يسجل اي شكوی ضد اي شخص، ولیس لنا اي علاقة بهذا الموضوع.

إعلام مقر بارزاني