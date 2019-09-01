بارزاني ينعى "الفنان المحبوب": رحيله خسارة كبيرة

اربيل (كوردستان 24)- عبر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الاثنين عن حزنه بوفاة الفنان المسرحي الاربيلي انور شيخاني.

وتوفي شيخاني صباح اليوم عن عمر 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال بارزاني في برقية تعزية "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الفنان الوطني والأربيلي المعروف أنور شيخاني"، معتبرا ان "فقدان هذا الفنان المحبوب خسارة كبيرة بالنسبة لنا جميعاً".

وتابع "بهذه المناسبة الحزينة، نعزي عائلته الكريمة وذويه وعموم المثقفين والفنانين في كوردستان ونشاطرهم الأحزان".

وختم بارزاني برقيته بالقول "نبتهل الى الله العظيم أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان. انا لله و انا الیە راجعون".