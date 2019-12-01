السفير الكندي في العراق يهدي بارزاني رمزا وطنيا لبلاده

أربيل (كوردستان 24)- قدم السفير الكندي في العراق، أولريك شانون، رمزا وطنيا لبلاده كهدية الى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في يوم علم كوردستان.

ونشر شانون على حسابه في موقع تويتر "تشرفت بلقاء الرئيس مسعود بارزاني، وهو شخص معروف في التاريخ الحديث، والذي قضى حياته مناضلا في سبيل حقوق شعب كوردستان".

وتابع "وبمناسبة يوم علم كوردستان، قدمت رمزا وطنيا كنديا للرئيس بارزاني كهدية".

واستقبل بارزاني يوم امس الثلاثاء، السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون والوفد المرافق في اربيل.