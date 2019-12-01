السفير الكندي في العراق يهدي بارزاني رمزا وطنيا لبلاده

أربيل (كوردستان 24)- قدم السفير الكندي في العراق، أولريك شانون، رمزا وطنيا لبلاده كهدية الى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في يوم علم كوردستان.
ونشر شانون على حسابه في موقع تويتر "تشرفت بلقاء الرئيس مسعود بارزاني، وهو شخص معروف في التاريخ الحديث، والذي قضى حياته مناضلا في سبيل حقوق شعب كوردستان".
وتابع "وبمناسبة يوم علم كوردستان، قدمت رمزا وطنيا كنديا للرئيس بارزاني كهدية".
واستقبل بارزاني يوم امس الثلاثاء، السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون والوفد المرافق في اربيل.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على اهمية تعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان، فيما اكد السفير الكندي على استمرار بلاده في التنسيق مع اقليم كوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش.
واحتفل الكورد في عموم إقليم كوردستان، باليوم الوطني للعلم، وهو مناسبة يتم إحياؤها في كل عام في مدن الإقليم وفي المهجر.
ورُفع علم كوردستان في جميع مدن الإقليم لاسيما في المدارس والكليات والمؤسسات الأهلية والحكومية وجميع المقار الحزبية.
ويتكون العلم الكوردي من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأبيض وتتوسطه شمس باللون الأصفر، وهو العلم الرسمي لإقليم كوردستان.
كان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قال في رسالة بالمناسبة إن علم كوردستان يرمز إلى الكفاح من أجل السلام والحرية والتعايش.
هذا وكان برلمان كوردستان قدر اصدر قرارا في العام 2009 باعتبار يوم 17/12 من كل عام يوماً للاحتفال بعلم كوردستان.
سوار احمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة