تركيا "تدرس" الوجود الامريكي في قاعدة انجرليك

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستدرس الوجود الأمريكي في تركيا، بحال فرض عقوبات عليها، مشيرا الى ان انقرة منفتحة على بدائل لـ "إف 35"، بما في ذلك من روسيا.

وحول فرض عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية قال اوغلو "في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها".

وشدد في هذا السياق على أنه ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات.

واكد اوغلو أنه في حال فرضت امريكا عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك.

وكانت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2020 حظرت التي وافق عليها الكونغرس بداية الأسبوع، نقل وبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا.