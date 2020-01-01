حصيلة جديدة للاصابات الامريكية بالضربة الايرانية على "عين الاسد"

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاربعاء، عن حصيلة جديدة للمصابين من الجنود الامريكيين على اثر الضربة الايرانية على قاعدة عين الاسد في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتاننت كولونيل توماس كامبل، في بيان "حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريا أمريكيا" بإصابات دماغية.

وتشمل أعراض الإصابات الارتجاجية، الصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان.

وتلقى 31 عسكريا العلاج في العراق وعادوا الى الخدمة، فيما نقل 18 جنديا الى المانيا لاجراء المزيد من الفحوصات.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومسؤولون امريكيون في البداية ان الهجوم الايراني لم يتسبب في قتل او اصابة اي عسكري امريكي.

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان سابق بخصوص الأمر أن عدد المصابين هو 34.

وشنت ايران هجوما صاروخيا في 8 يناير على قاعدة عين الاسد بغرب العراق والتي تستضيف امريكيين، ردا على مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني بغارة امريكية.

سوار احمد