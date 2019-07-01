العراق يحيل ضباطاً كباراً الى المحاكم العسكرية

اربيل (كوردستان 24)- أمر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري الخميس بإحالة عدد من كبار الضباط الى المحاكم العسكرية بتهم الفساد.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن الشمري أمر "بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة الى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

ولم تذكر وزارة الدفاع اسماء الضباط ولا رتبهم بالتحديد.

ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة عبد المهدي لإنهاء تبديد المال العام، لكنها تواجه تحديات جمة.

ولطالما عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اجتماعات في العام الماضي غير أنه لم يبت سوى في عدد محدود من ملفات الفساد الصغيرة.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، منذ سقوط النظام السابق قبل 15 عاماً، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.