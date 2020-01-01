لأول مرة.. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر للسعودية

أربيل (كوردستان 24)- وقع وزير الداخلية الإسرائيلي آري ديري، على قرار يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وتم الإعلان عن القرار غير المسبوق اليوم الأحد وجرى ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجهات معنية اخرى، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

ووفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية فان الخطوة ستسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة ولحضور اجتماعات مع رجال أعمال.

وأشارت الصحيفة الى أن الإسرائيليين يسافرون حالياً الى السعودية، ومعظمهم من ابناء الأقلية العربية، وقد قاموا بذلك دون تصريح رسمي.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة هآرتس إن التوجيه قد تم توقيعه يوم الأربعاء الماضي، مشيرة الى أن القرار جرى بحثه لأسابيع عديدة.