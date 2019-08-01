"سوريا الديمقراطية" تنفي عقد صفقة مع دمشق بشأن قرى الرقة

اربيل (كوردستان 24)- نفت قوات سوريا الديمقراطية، توقيعها اتفاقاً مع الحكومة السورية لتسليم بعض القرى رداً على الاتفاق الامريكي التركي حول المنطقة الآمنة.

وجاء هذا النفي بعدما انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم توقيع اتفاق بين الجانبين لتسليم قرى في ريف مدينة الرقة للقوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرييل في بيان اصدره مساء الاربعاء "إننا وفي الوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً نهيب بوسائل الإعلام الدقة في تداول الأخبار والبحث عن المصادر الحقيقية التي تؤكد أو تنفي مضامين أخبارها".

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا الاسبوع الماضي على تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية.

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكوردية، على معظم هذا القطاع. وتقول انقرة إن تلك الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.