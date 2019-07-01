برلمان كوردستان يختار امرأة لترأسه بصورة دائمة

اربيل (كوردستان 24)- انتخب برلمان اقليم كوردستان، اليوم الخميس، بالتصويت ريواز فايق رئيسة للبرلمان بشكل دائم.

وجاء اختيار فايق بـ 72 صوتا خلفا للرئيسة المؤقتة فالا فريد والتي تسلمت منصب وزيرة للدولة في حكومة كوردستان الجديدة.

وانتخاب امرأة لرئاسة برلمان كوردستان ظاهرة جديدة لم تحدث خلال دوراته السابقة والتي بدأت في عام 1992

وشهدت جلسة اليوم اشغال مقاعد النواب الذين حصلوا على مناصب حكومية في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

وانتخبت فايق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعدا، وحل في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكوردستاني بحصوله على 21 مقعداً، فيما حصلت حركة التغيير على المرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.

سوار أحمد