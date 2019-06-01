كوردستان تؤيد محاكمة منتمي داعش وتركز على فئة معينة

اربيل (كوردستان 24)- عبر مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، عن دعم الاقليم لمحاكمة عناصر تنظيم داعش وخصوصا من ارتكبوا جرائم ضد الايزيديين.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله المساعد والمستشار الخاص للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون التحقيق في جرائم داعش كريم اسعد احمد خان والوفد المرافق في اربيل.

وقال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ان "اقليم كوردستان يدعم اجراء محاكمات بحق المنتمين لداعش وخصوصا الذين ارتكبوا جرائم بحق الكورد الايزيديين".

وأكد استعداد اقليم كوردستان تقديم كل اشكال الدعم والمساعدة في سبيل أن يمثل مرتكبو الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وأكد اسعد احمد خان ان الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق وسوريا ترقى الى مستوى الابادة الجماعية.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق ان تنظيم داعش ارتكب إبادة جماعية ضد الايزيديين وجماعات دينية اخرى.

سوار احمد