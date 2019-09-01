مسرور بارزاني: تطوير الجامعات من اهم اولويات الحكومة

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، على ان تطوير جامعات اقليم كوردستان من اهم اولويات الحكومة الجديدة.

وجاءت تعليقات مسرور بارزاني خلال كلمته التي القاها في مراسم تخريج اول دفعة من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك.

وقال بارزاني ان "من اهم اولويات كابينتنا تحسين الوضع الدراسي عموما وتطوير الجامعات في اقليم كوردستان".

واكد مسرور بارزاني ان تطوير الجامعات مرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي وحل كافة الخلافات مع الحكومة الاتحادية.

وجرت المراسم بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والسفير الامريكي في العراق ماثيو تولر وعدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية.

سوار أحمد