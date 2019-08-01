قصف جوي قرب موقع عسكري تركي بشمال غرب سوريا

اربيل (كوردستان 24)- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء محليون أن غارات جوية استهدفت يوم الأربعاء منطقة قريبة من موقع عسكري تركي في شمال غرب سوريا.

وتشن القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا هجوما ضاريا على قوات المعارضة منذ اسابيع.

وأبلغ مصدر أمني تركي كبير رويترز بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة على بعد 500 متر تقريبا من موقع المراقبة التركي.

وقال المصدر "الصراع يدور على مقربة شديدة (من الموقع التركي) وهو عنيف. القوات السورية قصفت مواقع للمعارضة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقع التركي هو المستهدف، لكن المصدر قال إن الجنود الأتراك لم يصبوا بسوء.