داعش يفتح جبهة جديدة ويخلّف ليلة دامية قرب سامراء

أربيل (كوردستان 24)- هاجم تنظيم داعش مساء الخميس مواقع يتمركز فيها مقاتلون من الحشد الشعبي مما أسفر عن مقتل سبعة منهم على الأقل بمحافظة صلاح الدين.

ووقع الهجوم في الجزيرة الواقعة الى الغرب من سامراء، وهو أحدث تحرك دموي ينفذه داعش في المنطقة وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقالت مصادر محلية لكوردستان 24 إن انتحارياً يقود سيارة ملغومة فجر نفسه على قوات "سرايا السلام" التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضافت المصادر أن الانفجار اعقبه هجوم واشتباكات مما أسفر عن مقتل سبعة من مقاتلي الجماعة المنضوية في الحشد الشعبي.

وذكر الحشد الشعبي على موقعه الإلكتروني أن قوات "اللواء 314" التابع لسرايا السلام، تصدت للهجوم الذي شنه عناصر داعش.

وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تعزية "نجدد التأكيد على وجوب توحيد جهود كافة تشكيلات القوات الأمنية ضد داعش".

وأضاف الكعبي الذي ينتمي لتيار الصدر، أنه يتعين "تفعيل الجهد الاستخباري في بغداد والمحافظات وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار".

ومضى عامان بالضبط على إعلان هزيمة داعش، بيد أن التنظيم لا يزال يشن هجمات في أطراف المدن متبعاً أساليب حرب العصابات بخلاف نشاطاته في السابق. ويقول مسؤولون إنه لم يعد بمقدور داعش شن تفجيرات كبرى داخل المدن كما كان في الماضي.