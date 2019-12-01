بفرح مشوب بالخوف.. القامشلي تحيي ميلاد المسيح

أربيل (كوردستان 24)- احتفل المسيحيون في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا بعيد ميلاد السيد المسيح، بسعادة مشوبة بالخوف في وقت تسود فيه التوترات في المنطقة.

وتوجه المسيحيون الى الكنائس في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس للاحتفال بالمناسبة التي تتضمن إقامة الصلوات والترانيم ورفع القداس في الكنائس، مع تقديم أغان للأطفال.