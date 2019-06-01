الحسابات الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر وتستصعب تحري الهلال

اربيل (كوردستان 24)- قال مركز الفلك الدولي إن الأربعاء المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر فلكياً، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم يوم غد الاثنين غير ممكنة، فيما ذكرت مراكز اخرى حسابات مغايرة.

وقال مدير مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي محمد عودة إن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحّدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال -عيد الفطر- لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة، كما أشار المركز إلى أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 أيار مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن مدير مركز الفلك الدولي قوله إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا.

وشدّد عودة على أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف أن "القمر سيغيب الإثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين؛ مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".

وأوضح عودة أن غرب قارة أمريكا الشمالية، هي المكان الوحيد في العالم الذي سيستطيع رؤية الهلال يوم الاثنين، وبذلك سيعتبر العيد فلكيًّا يوم الثلاثاء في هذه المنطقة.

وقال إن دولة مثل تركيا قد تتخذ عيد الفطر يوم الثلاثاء؛ وذلك لأنها تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبيّن أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم.

وفيما يتعلّق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم غد.

وبحسب مدير مركز الفلك الدولي فإن رؤية الهلال ستكون ممكنة في ذلك اليوم من تلك الدول، وعليه من المتوقّع أن يكون يوم العيد فيها يوم الأربعاء المقبل.

وفي مصر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام عيد الفطر فلكياً في مصر وبداية شهر شوال سيكون يوم غد الثلاثاء.

وفي شأن متصل، نقلت صحف "باماكو" عن وزارة الشؤون الدينية في مالي أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد فى عدة مناطق وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كانت مالي قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.