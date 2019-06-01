بالفيديو | داعش يصل للحدود الامريكية عبر مصريين وعراقي

وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين "غير معروف" ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.

وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.