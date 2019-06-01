بالفيديو | داعش يصل للحدود الامريكية عبر مصريين وعراقي

اربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من احتمال وجود عضوين من تنظيم داعش في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة.
وبحسب وسائل اعلام مكسيكية فان الشرطة تلقت تنبيهاً أمريكيا من احتمالية وجود المصريين إبراهيم محمد ومحمد عيسى والعراقي أحمد غانم محمد الجبوري في المكسيك.
وذكر موقع إكسيسلسيور فان الاشخاص الثلاثة يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" وتم رصدهم في بنما في 12 أيار مايو الماضي ثم في كوستاريكا الشهر الجاري.
وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين "غير معروف" ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.
وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.
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