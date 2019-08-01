ليلى زانا توجه رسالة لمسرور بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- دعت السياسية الكوردية المستقلة ليلى زانا رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى العمل على حل كافة المشاكل، داعية اياه في الوقت نفسه الى الحفاظ على مكاسب الشعب الكوردي.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال رسالة تهنئة وجهتها زانا لبارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة الاقليم الجديدة.

وقالت ليلى زانا في رسالتها "كلي أمل بأن تعملوا بكل جهودكم على حل كافة المشاكل، وأن تحافظوا على مكتسبات شعب كوردستان".

وهنأت زانا –وهي عضو سابق في البرلمان التركي- مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني بتسنمهما لمهامهما في الحكومة الجديدة.

وتسلم مسرور بارزاني مهامه كرئيس لحكومة اقليم كوردستان منتصف شهر تموز الماضي والذي عمل على تشكيل حكومة ائتلافية تضم معظم القوى السياسية في كوردستان.

سوار أحمد