تربية كوردستان تنفي فصل الذكور على الاناث في المدارس

اربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية في اقليم كوردستان، ما تردد في وسائل اعلام محلية، عن صدور قرار يقضي بفصل الذكور على الاناث في المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام حول فصل الذكور عن الاناث في المدارس "غير صحيح".

وذكرت أن قسم الشؤون القانونية سيتحرك لرفع دعوى قضائية بحق اي مؤسسة اعلامية تحارب وتتعامل بلا مسؤولية مع العملية التربوية في الاقليم.

كانت وسائل اعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت شائعات تزعم صدور قرار يهدف لفصل الجنسين عن بعضهما في المدارس.