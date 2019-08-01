بارزاني والياسري يؤكدان اهمية التنسيق بين اربيل وبغداد لمواجهة الارهاب

اربيل (كوردستان 24)- اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ووزير الداخلية العراقي ياسين الياسري على اهمية التنسيق بين بغداد واربيل لمواجهة خطر الارهاب.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني للياسري والوفد المرافق في اربيل.

وتم خلال اللقاء تباحث العملية السياسية في العراق و اخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

واكد الجانبان على كون الاجواء الايجابية السائدة بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية فرصة مهمة لحل كافة الملفات الخلافية بين الجانبين.

واشار بارزاني والياسري على اهمية التنسيق بين اربيل وبغداد في سبيل ارساء دعائم الاستقرار ومواجهة خطر الارهاب.

سوار احمد