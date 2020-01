واشنطن تحدد هوية مدبري هجوم سفارتها ببغداد وتتوعد إيران

أربيل (كوردستان 24)- نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صوراً لأربعة من القيادات العراقية قال إنهم دبروا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وحاول العشرات من اتباع الحشد الشعبي اقتحام السفارة الأمريكية المحصنة جيداً في قلب المنطقة الخضراء وسط بغداد رداً على مقتل 25 عنصراً من كتائب حزب الله في غارة أمريكية قرب القائم.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله بالمسؤولية عن قصف قواعد عسكرية يتمركز فيها أمريكيون في العراق وآخرها قرب كركوك ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.

وكتب بومبيو على حسابه في تويتر "لقد تم تدبير الهجوم (على السفارة الأمريكية) من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي".

وأعاد الوزير الأمريكي مشاركة صور تداولها الإعلام تظهر المهندس والخزعلي في موقعين قرب محيط السفارة الأمريكية ببغداد.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd