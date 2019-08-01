"بشار" يدعو "الكوردي" لمحادثات مزدوجة بخصوص المنطقة الآمنة

اربيل (كوردستان 24)- دعا نائب الائتلاف السوري المعارض المجلس الوطني الكوردي الى اجراء محادثات فعالة ومكثفة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا بشأن المنطقة الآمنة المزمع انشاؤها بشمال سوريا.

وقال عبد الحكيم بشار وهو قيادي في المجلس الكوردي لكوردستان24 ان على "المجلس عدم الاكتفاء بالبيانات، بل الدخول في حوارات فعالة مع امريكا وتركيا بشأن المنطقة الآمنة ودور بيشمركة روج فيها".

وجاء حديث "بشار" اثناء تواجده مع وفد المعارضة السورية في كازاخستان لحضور محادثات أستانة.