مسرور بارزاني يعد المستثمرين بـ"أرضية ملائمة" ويتمسك بـ"الاقتصاد الثلاثي"

اربيل (كوردستان 24)- تعهد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت بتوفير أرضية "اكثر ملائمة" لجميع المستثمرين في الاقليم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التنويع بمصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على الدخل الاحادي.
وأدلى بارزاني بهذه التصريحات خلال لقاء عقده في اربيل مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز الذي ترأس وفداً لتهنئته بمناسبة تسمنه منصبه.
وقال رئيس الوزراء بحسب بيان حكومي، إنه يأمل أن تتطور العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، لاسيما في القطاع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التنويع بمصادر الاقتصاد وخصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، بالشكل الذي لا يجعل دخل كوردستان احادي المصدر.
وأضاف رئيس الوزراء للوفد التركي "سنوفر ارضية أكثر ملائمة للمستثمرين المحليين والاجانب".
كما عبر رئيس الوزراء عن قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي اقليم كوردستان، مطالباً جميع الاطراف باحترام سيادة الإقليم، وبأن لا يكونوا سبباً في إلحاق الاذى بالمواطنين.
ودعا رئيس وزراء اقليم كوردستان، الجانب التركي الى تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين وعدم تعرض مواطني اقليم كوردستان لمشاكل في المطارات التركية.
هذا وأعرب السفير التركي عن امله بأن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة فاتحة خير لأهالي اقليم كوردستان، وأن يتم من خلالها تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، والعراق عموماً.
وعبر رئيس الوزراء عن شكرهِ وامتنانه لزيارة الوفد التركي، الذي ضم ايضاً القنصل التركي في اربيل هاكان كاراجاي.
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