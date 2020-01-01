نيجيرفان بارزاني يردُّ على نصر الله

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بياناً رداً على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والذي أساء فيه الى إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني.

وهذا نص البيان:

تحدث السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، في كلمة له وبعيداً عن الأساليب والأعراف السياسية، بما لا يليق بالرئيس مسعود بارزاني وتضحيات وبطولات البيشمركة. من المؤسف أن يغفل شخص كالسيد نصر الله الدور التاريخي للرئيس بارزاني في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية ودوره الميداني في هزيمة داعش، ليؤذي مشاعر شعب كوردستان بهذه الطريقة.

كرس الرئيس بارزاني كل حياته لمواجهة الظلم والظالمين ولتحرير شعبه، وخلال معارك التصدي لداعش رافق بصفته قائد قوات البيشمركة، مباشرة وميدانياً إلى خنادق الحرب، وكان له دور بطولي جعل كل شعب كوردستان والكثير من زعماء العالم يشهدون على شجاعة البيشمركة وفخامة الرئيس.

إن شعب كوردستان ممتن دوماً لمساعدات الأصدقاء ويشكر كل الذين ساعدوا إقليم كوردستان في حرب داعش، وينظر بتقدير إلى مساندتهم ولن ينساها.

ولقد واجه شعب كوردستان والبيشمركة منذ أكثر من قرن أكبر وأشرس هجمة إبادة، وحافظوا خلال حرب داعش على إقليم كوردستان وشاركوا في حماية وتحرير الكثير من مناطق العراق، واليوم يرون أن الحفاظ على السلم والتعايش والتصدي للإرهاب يأتي في مقدمة أهدافهم، في وقت تدعونا ظروف المنطقة لنعمل جميعاً على التهدئة وإعادة الاستقرار.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

١٣ كانون الثاني ٢٠٢٠