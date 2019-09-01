توضيح عراقي بخصوص رسوم تاشيرة الحج والعمرة

اربيل (كوردستان 24)- أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الاربعاء، قرار السعودية بفرض رسوم تأشيرة الدخول للوافدين اليها من المعتمرين والحجاج.

وذكرت الهيئة ان رسوم تأشيرة الدخول التي فرضتها السعودية على الوافدين تشمل الحجاج والمعتمرين سواء من الذين يدخلون اول مرة او اكثر من مرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان ان "السلطات السعودية اصدرت قرارا باعادة هيكلة تأشيرات العمرة والحج المعمول بها سابقا، حيث فرضت رسوم تبلغ قيمتها 300 ريال سعودي على كل تأشيرة دخول للمعتمر او الحاج، عدا الضرائب الخدمية الاخرى".

وأشار الى ان "القرار يشمل كل المعتمرين والحجاج سواء من يدخل لاول مرة او من كان قد دخل اكثر من مرة الى السعودية".

وكانت وسائل الاعلام السعودية قد أعلنت عن إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.