هولندا تستأنف تدريب قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الهولندي آنك فيجلفيلد شوتن، إن بلاده ستستأنف مهامها التدريبية لقوات البيشمركة والقوات العراقية خلال وقت قريب.

وأدلى شوتن بهذا الحديث خلال استضافته في البرلمان الهولندي أمس الجمعة، وأشار في الوقت ذاته الى أن تنظيم داعش لم يهزم بعد.

وقال شوتن إن قائد القوات الهولندية في التحالف الدولي على تواصل دائم مع السلطات العراقية حول موضوع استئناف التدريبات، مضيفاً أنها ستستأنف قريباً.

ولم يحدد شوتن موعد استئناف التدريبات في أربيل وبغداد.

وكان التحالف الدولي قد علق في الرابع من شهر كانون الثاني يناير التدريبات العسكرية للقوات العراقية بسبب التهديدات الأمنية بعد مقتل قائد الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية أثناء زيارته العاصمة بغداد في الثالث من الشهر نفسه.