داخلية كوردستان تتوعد "ظاهرة غريبة" وتتحرك لمكافحتها

أربيل (كوردستان 24)- وصفت وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، ممارسة العاب القمار بـ"الظاهرة الغريبة" على المجتمع في الإقليم، وأشارت الى أنها تعمل على السيطرة عليها بعدما شهدت اتساعاً.

وشنت قوات الشرطة في الآونة الأخيرة، حملة ضد عدد من المقاهي بعد مزاولة أصحابها ألعاب القمار والمتاجرة بأدواتها في أربيل.

وقال وزير الداخلية ريبر أحمد للصحفيين يوم الثلاثاء، إن الظاهرة لم تقتصر على محافظة دون غيرها بل في إقليم كوردستان عموماً.

وتابع "هذه ظاهرة نشاز ويجب تنظيمها لكي يتسنى معرفة ما هو القمار وما هو ليس مقامرة، واي منها يمكن أن يحصل على إجازة أو لا".

وأشار الى اتخاذ إجراءات قانونية في أربيل ودهوك بشأن صالات القمار، وقال "هذه الظاهرة غريبة على مجتمع كوردستان، ونعمل على السيطرة عليها والحد منها".