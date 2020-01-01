بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يبدو الزمن متوقفاً في قرية خاوي الواقعة في بلدة قرة داغ ضمن محافظة السليمانية حيث المنازل القديمة ووسائل العيش البدائية، والتي لا يزال سكانها متمسكين بها على الرغم من التطور العصري والعمري في إقليم كوردستان.

عدسة كوردستان 24 أجرت جولة عن الحياة في هذه القرية التي يعتمد مجتمعها على الرعي والزراعة والحرف البسيطة. وتظهر الصور لمحات عن سحر الطبيعة ونقاء الهواء والخضار المنتشر في كل مكان بعيداً عن روائح عوادم السيارات ودخان المصانع.