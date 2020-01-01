کوردستان

بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان
رجل قروي يستمع الى الراديو داخل مسكنه في قرية خاوي في السليمانية – صورة: كوردستان 24
كوردستان قرية خاوي السليمانية قرة داغ

أربيل (كوردستان 24)- يبدو الزمن متوقفاً في قرية خاوي الواقعة في بلدة قرة داغ ضمن محافظة السليمانية حيث المنازل القديمة ووسائل العيش البدائية، والتي لا يزال سكانها متمسكين بها على الرغم من التطور العصري والعمري في إقليم كوردستان.

عدسة كوردستان 24 أجرت جولة عن الحياة في هذه القرية التي يعتمد مجتمعها على الرعي والزراعة والحرف البسيطة. وتظهر الصور لمحات عن سحر الطبيعة ونقاء الهواء والخضار المنتشر في كل مكان بعيداً عن روائح عوادم السيارات ودخان المصانع.

مزيد من الاخبار
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة